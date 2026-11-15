На Филиппинах, в Маниле, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава и Вашингтон продвигаются в переговорах о возможном двустороннем торговом соглашении. В то же время он подчеркнул, что окончательной договоренности стороны пока не достигли, сообщает The Hill.

Перед поездкой на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Карни провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром, заместителем главы аппарата Белого дома Стивеном Миллером и другими чиновниками. Канадский премьер назвал этот разговор длительным и содержательным.

Автопром остается ключевым вопросом

Карни заявил, что не согласится на соглашение, которое будет противоречить интересам жизнеспособного канадского автомобильного сектора. По его словам, автомобильная отрасль является одним из самых сложных вопросов переговоров, поскольку американская автопромышленность частично зависит от интеграции с канадской.

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В августе Канада прекратила торговые переговоры с США после того, как, по словам Карни, администрация Трампа в последний момент выдвинула требования, которые Оттава не была готова принять. После этого США ввели 50-процентные пошлины на канадский экспорт стоимостью 20 млрд долларов. Канада в ответ ввела пошлины и заявила о намерении отвечать на американские тарифы доллар за доллар.

Поиск новых торговых партнеров

Во время пребывания в Маниле Карни также объявил о двух договоренностях Канады с АСЕАН и Филиппинами, направленных на сокращение торговой зависимости страны от США. Он отметил, что правительство опережает график в реализации цели удвоить объем экспорта за пределы США менее чем за 10 лет.

По словам премьера, почти треть экспортных поступлений Канады сейчас приходится на страны за пределами США, что является самым высоким показателем за 40 лет.

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