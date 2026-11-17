Премьер-министр Канады Марк Карни 17 ноября во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Китай, заявил, что в отношениях между Канадой и Китаем стало больше предсказуемости и стабильности. Переговоры состоялись накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Третья встреча лидеров

Как сообщает Channel NewsAsia, это была третья встреча Карни и Си Цзиньпина с тех пор, как Карни занял пост главы правительства Канады. Канадский премьер отметил, что двусторонние контакты существенно активизировались, а страна опережает график выполнения цели по увеличению экспорта в Китай на 50% до конца десятилетия.

В январе Карни совершил первый почти за 10 лет визит премьер-министра Канады в Китай. Одним из направлений его стратегии является снижение значительной экономической зависимости Канады от США.

Торговля и сотрудничество

Си Цзиньпин заявил, что после договоренности в январе продвигать стратегическое партнерство между странами обмены и сотрудничество в различных сферах были полностью восстановлены. По его словам, стороны планируют углублять связи в продовольственном секторе, энергетике и финансовых услугах.

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Китайский лидер также сказал, что усиление коммуникации и сотрудничества между Пекином и Оттавой будет полезным не только для двух государств, но и для Азиатско-Тихоокеанского региона и мира.

Изменения во взаимной торговле

После того как Оттава согласовала ежегодный импорт 49 тысяч автомобилей по тарифу 6,1%, китайские автопроизводители BYD, Geely и Chery начали предпринимать шаги для выхода на канадский рынок. В течение пяти лет квоту должны увеличить до 70 тысяч автомобилей.

Китай после январского визита Карни снизил пошлины на канадские семена канолы и продлил на два года тарифные послабления для канадского шрота канолы, омаров, крабов и гороха. По расчетам Reuters на основе данных LSEG, поставки канадской сырой нефти в Китай в 2026 году выросли примерно на 37%.

В то же время аналитики по безопасности и правозащитные группы предупреждали, что более тесные связи с Пекином могут поставить под угрозу безопасность и ценности Канады. Критики также ссылались на заключение гонконгского медиамагната Джимми Лая, тайную казнь четырех канадцев в прошлом году и выводы канадской разведки о вмешательстве Пекина как минимум в двое федеральных выборов. Китай заявлял, что не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела Канады.

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