Премьер Китая Ли Цян в воскресенье прибыл в Манилу на Филиппинах для участия в 29-м саммите Китай—Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Поездка проходит по приглашению президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, чья страна сейчас председательствует в объединении, сообщает Anadolu Agency.

Саммит в столице Филиппин

Встреча Китай—АСЕАН проходит параллельно с трехдневным 49-м саммитом АСЕАН и связанными с ним мероприятиями, которые начались в воскресенье в филиппинской столице. В этом году исполняется пять лет с момента создания всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Китаем.

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Планы сотрудничества

Представитель Министерства иностранных дел Китая ранее заявил, что Пекин стремится укрепить солидарность и взаимное доверие с государствами АСЕАН, а также сформировать общие подходы к сотрудничеству. Среди направлений он назвал содействие скорейшему вступлению в силу протоколов об обновлении зоны свободной торговли Китай—АСЕАН, а также взаимодействие в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики, энергетической безопасности, взаимной связанности и сокращения бедности.

В прошлом месяце министр обороны Китая Дун Цзюнь не принял участия во встрече руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии и их партнеров в Маниле. Вместо него Китай направил на мероприятие военного атташе на Филиппинах.

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