Премьер-министр Китая Ли Цян на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, Таджикистан, призвал государства-члены укреплять региональную стабильность и благосостояние, а также содействовать глобальному развитию.

Торговля и транспортные коридоры

Ли Цян заявил, что факторов глобальной нестабильности и неопределенности становится больше. По его словам, странам ШОС необходимо достигать более широкого консенсуса относительно основных принципов, стратегического мышления, практических мер и выполнения договоренностей. Китайский премьер также заявил, что многополярность и экономическая глобализация остаются преобладающими тенденциями на международной арене.

Как сообщает Anadolu Agency, он призвал участников организации углублять торговые связи, содействовать региональной экономической интеграции, создавать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров и защищать глобальные производственные цепочки и цепочки поставок.

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Обучение медицинских специалистов

Пекин готов профинансировать дальнейшее обучение в Китае для 1000 медицинских специалистов из стран ШОС, заявил Ли Цян. Он также призвал организацию привлекать больше международных партнеров и играть более активную роль на глобальном уровне, придерживаясь принципов Шанхайского духа.

После заседания участники подписали и опубликовали совместное коммюнике, а также одобрили документы о сотрудничестве в сферах торговли, инвестиций, промышленности и транспортного сообщения. ШОС, созданная в 2001 году, насчитывает 10 членов: Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия — государство-агрессор, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

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