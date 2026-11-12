Премьер Западной Австралии Роджер Кук раскритиковал депутатов от Лейбористской партии, которые пытались оградить своего коллегу Джагса Кришнана от вопросов журналистов во время входа в парламент. Как сообщает ABC News, глава правительства штата назвал ситуацию далекой от идеальной и напомнил парламентариям об ожидаемых от них стандартах поведения.

Депутаты окружили Кришнана

Накануне несколько депутатов окружили представителя округа Ривертон Джагса Кришнана по дороге к зданию парламента. Депутат от Саутерн-Ривер Терри Хили встал между журналистами и Кришнаном, очевидно пытаясь помешать репортерам задать ему вопросы.

Журналисты пытались расспросить Кришнана о его деловых делах и сведениях, раскрытых парламенту. По данным ABC News, внимание к депутату усилилось после того, как стало известно об иске, поданном против него в США в связи с предположительно непогашенным займом на миллион долларов.

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Депутат от Кокберна Дэвид Скайф назвал поведение журналистов возмутительным и заявил, что им следует стыдиться. Член Законодательного совета Пьер Янг, как сообщает ABC News, по-видимому, проводил Кришнана в здание парламента. На следующий день Янг отказался отвечать на вопросы журналистов.

Реакция премьера и оппозиции

По данным ABC News, сотрудник офиса премьера попросил двух депутатов поддержать Кришнана по дороге в парламент, однако Кук не знал об этом. В заявлении премьер призвал депутатов, журналистов и других сотрудников парламента относиться друг к другу с уважением и дать каждому выполнять свою работу.

Утром у южного входа в парламент установили канатные ограждения, за которыми стояли журналисты и съемочные группы. Лидер оппозиции Бэзил Земпилас внес предложение передать дело Кришнана в парламентский Комитет по привилегиям и процедурам, чтобы определить, нарушил ли депутат какие-либо правила.

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