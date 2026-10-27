В Канаде премьер Квебека Поль Сен-Пьер Пламондон заявил, что правительство в Оттаве отклонило его просьбу выступить на саммите ЕС—Канада в Монреале, который открывается в четверг. Новое сепаратистское правительство провинции обвинило федеральные власти в отстранении Квебека от обсуждения договоренностей, которые могут касаться его полномочий, сообщает Politico Europe.

Спор вокруг участия Квебека

Министр юстиции Квебека Мари-Клод Сарразен заявила, что Оттава отказала Пламондону в возможности обратиться к участникам саммита. По ее словам, в сентябре федеральные власти также отклонили просьбу предыдущего правительства Квебека провести прием на полях встречи.

Пламондон назвал это решение проявлением серьезного неуважения. Он заявил, что Оттава скорее хотела бы, чтобы он подавал на мероприятии коктейль из креветок, чем выступал на нем.

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг утверждения об исключении Квебека из процесса. Он сказал, что Пламондон сам отказался от приглашения на ужин участников саммита в четверг, а федеральные власти трижды консультировались с делегацией Квебека по поводу соглашения с Европейским Союзом. Офис Карни также сообщил изданию, что на ужин были приглашены все премьеры канадских провинций.

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Вопрос компетенции провинций

По данным издания, ранние проекты совместной декларации предусматривают договоренность о цифровой торговле и соглашение, которое позволит Европейскому инвестиционному банку финансировать канадские проекты в сфере критически важных минералов. Часть таких вопросов, в частности природные ресурсы, относится к компетенции провинций.

Сарразен заявила, что Квебек будет иметь последнее слово в отношении договоренностей в сферах его юрисдикции. Она сослалась на доктрину Жерена—Лажуа 1965 года, которая предусматривает возможность для провинции вести международные отношения в областях, которые Конституция Канады относит к полномочиям провинций.

Лидер сепаратистской партии «Квебекский блок» в федеральном парламенте Ив-Франсуа Бланше также заявил, что его просьба присутствовать на саммите была отклонена. В то же время генеральная делегатка Квебека в Брюсселе Элен Дренвиль сообщила, что федеральные и провинциальные чиновники создали совместные рабочие группы для реализации результатов саммита.

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