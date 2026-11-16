Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении сократить количество министерств в стране. Министерство климата и энергетики он назвал первым ведомством, которое планируют ликвидировать, сообщает LSM English.

Сейчас в Латвии действуют 12 министерств. Кулбергс сказал в утренней программе Latvijas Radio «Labrīt», что их количество сократят. Он также отметил, что в состав правительства могут войти не только политики, но и люди не из политики.

Беспартийный министр обороны

Беспартийный Райвис Мелнис уже согласился продолжить работу на должности министра обороны. Ранее его кандидатуру выдвигала политическая сила «Новое единство», которую Кулбергс не пригласил в правительственную коалицию.

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Исключение «Нового единства» из коалиции также поднимает вопрос о преемнике Байбы Браже во главе Министерства иностранных дел.

Отдельный министр для крупных проектов

Глава парламентской фракции «Объединенного списка» и действующий министр финансов Марис Кучинскис сообщил агентству LETA, что обсуждается создание должности министра по особым поручениям. Такой чиновник, по его словам, мог бы заниматься крупными проектами, в частности проблемным инфраструктурным проектом Rail Baltica.

Кучинскис заявил, что Министерство транспорта, которое сейчас отвечает за Rail Baltica, не имеет достаточных возможностей для решения вопросов этого проекта. Коалиция «Объединенного списка» и Национального объединения имеет 51 место из 100 в латвийском Сейме.

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