Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на специальной пресс-конференции заявил о необходимости немедленно пересмотреть бюджетные расходы общим объемом €600 млн. В течение четырех лет государство должно сэкономить €3 млрд, сообщает LSM English.

Возможные направления экономии

Кулбергс подчеркнул, что государство не может тратить больше, чем имеет в своем распоряжении, поэтому необходимо искать способы сокращения расходов. Среди потенциальных источников экономии он назвал выплаты, связанные с отпуском, и выплаты в связи с нетрудоспособностью, на которые ежегодно расходуется около €1 млрд.

Премьер также предложил пересмотреть налоговые льготы. В Латвии их насчитывается более 200, а общая стоимость таких послаблений составляет €2,5 млрд в год. По его мнению, государственная поддержка должна быть более адресной. В качестве примера Кулбергс привел ежемесячное семейное пособие в размере €25 на ребенка, которое, по его мнению, следует предоставлять семьям с меньшими финансовыми возможностями.

Расходы и финансовая ситуация

Еще одним направлением для пересмотра он назвал мероприятия «зеленой сделки», для реализации которых необходимо €2,9 млрд. Кулбергс отметил, что не все такие мероприятия обязательно нужно реализовывать. Он также указал на возможность оптимизации государственных закупок и численности работников государственного управления.

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По оценке премьера, количество рабочих мест в частном секторе сократилось, тогда как в государственном управлении оно не изменилось. Кулбергс заявил, что роль государства в экономике необходимо сокращать.

Премьер сообщил, что государственный долг Латвии вырос до 46% валового внутреннего продукта. По его словам, реальный экономический рост за последние десять лет составил 15%, тогда как значительную часть прироста ВВП обеспечили инфляция и повышение стоимости жизни.

Кулбергс прогнозирует, что 2028 год может быть особенно сложным из-за завершения крупных программ финансирования Европейского союза. Он также предупредил, что странам Балтии необходимо совместно добиваться большей финансовой поддержки ЕС для проекта Rail Baltica, иначе Латвия не сможет позволить себе его финансирование.

Генеральный аудитор Эдгарс Корчагинс, который также выступил на пресс-конференции, предложил реформировать управление государственными компаниями капитала, активизировать борьбу с теневой экономикой и выработать четкие правила привлечения иностранных работников. Он также указал на возможность использования средств, накопленных на счетах отдельных государственных компаний и не нужных им для текущей деятельности или инвестиций.

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