Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил израильскую армию в использовании школьников в пропагандистских целях после того, как военные вошли в государственную школу в ливанском городе Дебель на юге страны. Он заявил, что вовлечение учащихся в такое мероприятие нарушает их права и защищенный статус образовательных учреждений, сообщает Anadolu Agency.

Реакция премьера Ливана

Салам заявил, что оккупационная сила не имеет права использовать ливанских детей, чтобы, по его словам, оправдывать оккупацию или демонстрировать власть над населением юга страны. Он также пообещал продолжать поддержку жителей Дебеля, а также соседних Рмейша и Айн-Эбеля, в частности поддерживать их связь с государственными учреждениями Ливана.

Отдельно ливанский премьер призвал создать при поддержке ООН механизм для сохранения международного присутствия на юге Ливана после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане 31 декабря 2026 года. По его словам, это должно обеспечить гуманитарный доступ между деревнями и остальной частью страны до завершения оккупации, возвращения перемещенных жителей и восстановления государственной власти по всей стране.

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Видео из школы

Ранее представительница израильской армии Элла Вавея опубликовала в социальной сети X видео ко Дню независимости Ливана. Она сообщила, что посетила государственную среднюю школу Дебеля и встретилась с ливанскими учениками.

Дебель расположен в районе Бинт-Джбейль на территории, которую агентство описывает как оккупированную Израилем; израильская армия называет ее «зоной безопасности», простирающейся вглубь Ливана до 10 километров. Израильские атаки на юге Ливана, по данным агентства, продолжаются с 2 марта, несмотря на достигнутую в июне при посредничестве США рамочную договоренность между Ливаном и Израилем. Она предусматривает меры безопасности, в том числе вывод израильских сил из занимаемых ими районов и развертывание там ливанской армии.

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