Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, Китай, призвал изменить всю многостороннюю систему. Она должна отражать новую эпоху большей уверенности и решительности, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к равному отношению

Ибрагим призвал развитые экономики предоставить странам с формирующимися рынками и развивающимся государствам более широкие возможности участвовать в глобальном экономическом росте. По его словам, эпоха колониализма и империализма прошла, а меньшие страны и развивающиеся экономики должны получать уважение, достоинство и равное отношение.

Малайзийский премьер также заявил, что государства не должны навязывать другим собственные позиции или внутреннюю ситуацию. Вместо этого, по его словам, следует сосредоточиться на торговле и инвестициях, которые в конечном итоге приносят пользу людям.

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Саммит в Шэньчжэне

Двухдневный саммит АТЭС начался в среду в Шэньчжэне, в провинции Гуандун. В нем участвуют лидеры и представители 21 экономики-члена объединения. Встреча проходит под лозунгом «Процветать и вместе обретать будущее».

Среди названных участников — Владимир Путин, представитель государства-агрессора России, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, премьер-министр Канады Марк Карни и Анвар Ибрагим. Президент США Дональд Трамп также, как ожидается, прибудет в Шэньчжэнь для встреч.

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