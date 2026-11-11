Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала на 16:00 11 ноября совещание в Палаццо Киджи в Риме из-за угроз взрывами в школах сотен итальянских городов. На встрече планируют оценить ситуацию и скоординировать необходимые действия.

Заявление группировки

Причиной созыва совещания стали угрозы пророссийской группировки, выступающей против женщин. Она заявила, что якобы заложила взрывные устройства в школах сотен городов страны. Об этом сообщает ANSA.

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Участники совещания

По данным источников в Палаццо Киджи, в совещании примут участие вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини, вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни, министр внутренних дел Маттео Пьянтедози и министр обороны Гвидо Крозетто.

Также на встречу приглашены секретарь правительства Альфредо Мантовано, высокопоставленные сотрудники разведывательных служб и Национального агентства кибербезопасности.

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