Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, что Соединённое Королевство и Европейский союз могут заключить взаимовыгодную сделку. Он выступил в преддверии саммита ЕС—Великобритания, на котором Лондон рассчитывает договориться о более тесных отношениях с Евросоюзом.

По словам Бернема, новое соглашение могло бы больше соответствовать тому Brexit, за который, как считали избиратели, они голосовали в 2016 году. Он добавил, что фактический выход Великобритании из ЕС оказался значительно жёстче, чем ожидали люди, и подчеркнул: сделка ещё не заключена, а следующие семь дней переговоров могут быть сложными.

Пакет договорённостей

На двустороннем саммите стороны надеются подписать соглашения по продовольствию и напиткам, системе торговли выбросами и схеме молодёжной мобильности. Как сообщает The Guardian, существенным препятствием остаётся вопрос платы за обучение для студентов из стран ЕС.

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Евросоюз заявлял, что договорённости по продовольствию и напиткам и торговле выбросами могут не вступить в силу без соглашения, по которому европейские студенты в Великобритании будут платить за обучение по внутренним тарифам. Бернем назвал будущие договорённости пакетной сделкой, однако прямо не ответил, согласен ли он с такой связью.

Следующий этап сотрудничества

Британские и европейские чиновники также обсудят повестку следующего этапа перезагрузки отношений, который, как ожидается, будет сосредоточен на совместном миграционном пакте. Он может предусматривать сотрудничество правоохранительных и пограничных органов, визы для гастролирующих музыкантов и взаимное признание квалификаций.

По данным издания, Великобритания стремится получить доступ к базе данных Eurodac с отпечатками пальцев лиц, ищущих убежище, а также к Шенгенской информационной системе SIS. Она содержит данные о разыскиваемых лицах, пропавших людях и похищенных вещах.

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