Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди в понедельник уволил Хамида аль-Шатри с должности руководителя национальной разведки. До назначения нового главы службы премьер-министр будет временно исполнять эти обязанности, сообщает Asharq Al-Awsat.

Временное руководство службой

Аль-Шатри занимал должность руководителя национальной разведки с 19 декабря 2024 года. Тогда его назначил премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани.

Издание не приводит причины кадрового решения и информацию о возможном преемнике аль-Шатри.

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Карьера Хамида аль-Шатри

Хамид аль-Шатри родился в южной иракской провинции Ди-Кар. В январе 2021 года он стал генеральным директором разведки и борьбы с терроризмом в Министерстве внутренних дел Ирака.

В ноябре 2021 года аль-Шатри назначили заместителем руководителя Службы национальной безопасности. Впоследствии он возглавил эту службу и занимал должность до июля 2023 года, после чего его перевели в консультативную структуру по вопросам национальной безопасности.

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