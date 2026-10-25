Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье опубликовал в своем официальном Instagram сгенерированное ИИ изображение ядерного взрыва над густонаселенным городом. На иллюстрации видны большое грибовидное облако и охваченные взрывом здания; город в публикации прямо не назвали, однако он похож на Тель-Авив, сообщает Jerusalem Post.

Заявление перед выборами

Публикация появилась за два дня до выборов в Израиле, назначенных на 27 октября. Нетаньяху заявил, что Иран и его союзники представляют для страны экзистенциальную угрозу, а безопасность Израиля зависит от результатов голосования.

Премьер также призвал граждан отложить споры и сосредоточиться на том, что он назвал завершением работы в Иране. Он утверждал, что ситуация стала опаснее из-за угрозы со стороны Ирана и «оси зла».

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Реакция оппозиции

Глава партии «Демократы» Яир Голан раскритиковал публикацию Нетаньяху в социальной сети X. Он заявил, что премьер опубликовал изображение атомной бомбы над Тель-Авивом, и обвинил его окружение в потере контроля накануне выборов.

Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот также осудил публикацию. Он назвал ее очередным использованием страха в избирательной кампании и заявил, что Нетаньяху, по его мнению, не достиг целей войны против Ирана.

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