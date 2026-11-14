Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 ноября призвал главу партии «Яшар» Гади Айзенкота присоединиться к формированию правительства национального единства. Он назвал такой формат «правительством надежды» и связал свой призыв с выходом депутатов Объединенного списка из зала во время исполнения государственного гимна Израиля «Ха-Тиква» на церемонии принесения присяги 26-го Кнессета.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на видеообращение Нетаньяху, опубликованное в X. По его словам, депутаты фракции РААМ во главе с Мансуром Аббасом остались стоять во время исполнения гимна.

Призыв к переговорам без условий

Нетаньяху заявил, что его встреча с Айзенкотом в четверг укрепила убежденность в необходимости коалиции с участием всех партий, признающих Израиль государством еврейского народа. Встреча, посвященная вопросам безопасности и дипломатии, длилась более двух часов; на ней присутствовал военный секретарь премьера.

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Глава правительства предложил Айзенкоту отказаться от попыток сформировать альтернативную коалицию и начать переговоры без предварительных условий. Он также призвал отложить политические разногласия и достичь договоренностей, в частности по вопросу военного призыва с участием представителей харедим.

Формирование коалиции после выборов

Президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство после выборов 27 октября. Ранее партия «Яшар» отменила запланированные коалиционные переговоры с «Ликудом» после выступления Нетаньяху на церемонии принесения присяги Кнессета, обвинив премьера в разъединяющей риторике.

Нетаньяху также заявил, что, по его оценке, Иран вновь работает над восстановлением ядерной программы, и назвал это экзистенциальной угрозой для Израиля. Он утверждает, что узкое правительство или коалиция, опирающаяся на сторонников терроризма, не сможет ответить на эти вызовы, тогда как правительство национального единства способно обеспечить безопасность страны.

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