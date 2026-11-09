Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что поручил Министерству иностранных дел страны использовать все возможные средства для срочного усиления гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом он сообщил после сильных дождей, затопивших десятки тысяч палаток, в которых живут перемещенные палестинцы, сообщает Dawn.

Затопленные палатки и обращения за помощью

По данным правительственного медиаофиса Газы, за 12 часов из-за непогоды было затоплено не менее 70 тысяч палаток. Это затронуло десятки тысяч перемещенных людей; также сообщалось о пострадавших, при этом о погибших не заявляли. Дожди и подтопления, по информации местных властей, также смывали временные укрытия.

Служба гражданской обороны Газы получила 1 500 обращений за помощью от перемещенных жителей. Представители муниципальных служб и гражданской обороны заявили, что не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита топлива и повреждения техники. Они также утверждают, что во время израильского наступления были уничтожены сотни машин, в том числе бульдозеры и оборудование для откачки воды.

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Заявление главы правительства Пакистана

Шариф назвал фотографии из Газы болезненными и заявил, что детям некуда идти и они страдают от голода и сильного холода. Он написал в социальной сети X, что поручил МИД использовать все возможные средства для срочного усиления гуманитарной помощи.

Пакистанский премьер также выразил обеспокоенность тем, что он назвал продолжением незаконных действий Израиля по ограничению базовой гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Шариф осудил то, что назвал нарушениями режима прекращения огня и международного права.

В палаточном лагере в городе Газа люди пытались ремонтировать укрытия, укрепляли их песком и выводили детей из затопленных палаток. Жительница Газы Ольфат Магдуб рассказала, что матрасы промокли, поэтому людям приходится спать на земле. Другой житель, Рафик Гаттас, заявил о нехватке брезента, палаток и помощи.

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