Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук заявила, что не ожидает существенных изменений в отношениях Сеула с США после поражения Республиканской партии президента Дональда Трампа на промежуточных выборах на этой неделе. Об этом сообщает Korea Herald.

Оценка выборов в США

По словам Хан Сон Сук, Демократическая и Республиканская партии США считают союз между Южной Кореей и Соединенными Штатами важным. Поэтому, по ее мнению, существенных изменений в двусторонних отношениях не произойдет.

Премьер-министр также отметила, что победа демократов на выборах была более убедительной, чем ожидалось.

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Дипломатическая стратегия

Хан Сон Сук сделала заявление во время заседания специального комитета Национального собрания по бюджету и счетам, отвечая на вопрос законодателя о результатах американских выборов.

Она сказала, что отдельные аспекты следует детально проанализировать, а некоторые требуют дополнительных мер. По ее словам, соответствующие министерства Южной Кореи уже рассматривают вопросы, связанные с дальнейшей дипломатической стратегией Сеула в отношениях с Вашингтоном.

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