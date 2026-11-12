Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг официально начал в Севилье кампанию по переизбранию в преддверии голосования 29 ноября. Он обратился к сторонникам Социалистической партии в Андалусии — регионе, который на протяжении десятилетий был ее политической опорой.

Как сообщает Politico Europe, Санчес выступил перед толпой сторонников с партийными и андалусскими флагами. Во время мероприятия показывали видео, на котором премьер читает стихи андалусского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки, убитого франкистскими силами в 1936 году.

Потеря политической опоры

Социалисты контролировали региональное правительство Андалусии и многие крупнейшие города региона на протяжении 36 лет. Их правление завершилось в 2018 году после падения поддержки и серии коррупционных скандалов, которые позволили правоцентристской Народной партии взять власть в регионе.

Президент Андалусии Хуанма Морено, занимающий должность с 2019 года, одержал убедительную победу на выборах 2022 года, а также получил наибольшее число голосов на досрочных выборах в этом году. Его успех в регионе усилил позиции умеренного крыла Народной партии на общенациональном уровне.

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Кандидат от социалистов в Конгресс от Севильи Франсиско Тоскано заявил, что партия по-прежнему считает Андалусию своей опорой. Регион является самым населенным автономным сообществом Испании и избирает 60 из 350 депутатов парламента в Мадриде.

Опросы в Андалусии

В то же время последний опрос GAD3 показывает преимущество Народной партии над социалистами в большинстве андалусских провинций, в том числе в Севилье. Партия Санчеса ранее никогда не проигрывала всеобщие выборы в этой провинции.

В материале отмечается, что к отстранению социалистов от власти в 2018 году привели недовольство безработицей, проблемами в работе государственных услуг и коррупционными делами с участием высокопоставленных чиновников региона. Политолог Университета Гранады Анхель Касорла сказал, что Великая рецессия выявила проблемы, которые оставались нерешенными, несмотря на предыдущее развитие Андалусии.

По словам Касорлы, у социалистов также есть поколенческая проблема: молодые левые избиратели слабее отождествляют себя с партией и региональным руководством прошлых лет. Тоскано признал недостатки в управлении партии в последние годы, однако выразил надежду, что избиратели Андалусии поддержат социалистов, выбирая между прогрессивным курсом Санчеса и консервативной волной, которую он видит в мире.

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