Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на встрече парламентской группы Пакистанской мусульманской лиги — Наваз в Хайбер-Пахтунхве, состоявшейся в Исламабаде, раскритиковал управление провинцией партией PTI. Как сообщает Dawn, он поставил под сомнение прозрачность использования средств, доступных властям провинции, и их направление на благосостояние населения.

Претензии к PTI

По словам Шарифа, PTI находится у власти в Хайбер-Пахтунхве 13 лет. Он упомянул обещания партии построить сотни плотин, развивать солнечную энергетику, а также открывать больницы, университеты и школы.

Премьер-министр спросил, сколько новых университетов и больниц было построено в провинции, улучшилась ли система здравоохранения и какие услуги фактически получили жители. Он также поднял вопрос о возможной коррупции при реализации этих планов.

Шариф заявил, что, по его мнению, большинство жителей территорий от Пешавара до Кохистана и Хазары, а также юга провинции считают, что власти PTI мало сделали для удовлетворения их основных потребностей.

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Безопасность и переговоры

Глава правительства также заявил, что власти Хайбер-Пахтунхвы получили сотни миллиардов рупий по специальному механизму Национальной финансовой комиссии для борьбы с терроризмом. Он спросил, сколько проектов Safe City было запущено в провинции и сколько средств направили на усиление Департамента по борьбе с терроризмом.

По мнению Шарифа, если бы правительство провинции потратило 80 млрд рупий на укрепление полиции и других правоохранительных органов, они были бы лучше подготовлены к вызовам в сфере безопасности.

Он также упомянул переговоры представителей PTI, Пакистанской народной партии и PML-N, которые, по его словам, продолжались 48 часов. Шариф заявил, что проект договоренностей был готов к подписанию, однако одобрение тогдашнего главного министра провинции Сохаила Африди не поступило. По словам премьера, федеральные власти теперь вынуждены рассматривать введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в Хайбер-Пахтунхве.

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