Премьер-министр Польши Дональд Туск во время торжеств по случаю Национального дня независимости в Щецине пригласил президента Кароля Навроцкого вместе с супругой, семьей и детьми к себе домой в Сопот. Как сообщает Polsat News, глава правительства предложил встретиться перед Сочельником, поделиться облаткой и поговорить.

Приглашение к разговору

Туск отметил, что они с Навроцким должны были встретиться, а он некоторое время ждал приглашения. Премьер-министр заявил, что решил больше не ждать и пригласил президента к себе домой.

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По словам Туска, его квартира небольшая, однако для двух политиков найдется место за кухонным столом. Он предложил поговорить как поляк с поляком и заявил, что Польша стоит разговора и солидарности польских женщин и мужчин. Глава правительства также призвал к тому, чтобы ни один поляк не поднимал руку на другого поляка.

Торжества в Щецине

Туск принял участие в праздновании Национального дня независимости Польши в Щецине. Он присутствовал на церемонии крещения и поднятия флага на пароме Bursztyn Unity, а во время выступления обратился с приглашением к президенту.

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