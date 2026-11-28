Временный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот договорились провести в воскресенье переговоры о формировании правительства национального единства. Встреча запланирована на 10:00 по местному времени в отеле Dan Accadia в Герцлии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление партии «Ликуд».

Переговоры в Герцлии

По данным «Ликуда», Нетаньяху и Айзенкот согласовали встречу во время телефонного разговора. Сам Айзенкот и его партия не комментировали объявление о договоренности.

Ранее в тот же день Айзенкот пригласил Нетаньяху и его команду в отель в Герцлии на вечерние переговоры. Это произошло после того, как Нетаньяху заявил о готовности согласиться на ротацию на посту главы правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложение о ротации

Согласно предложению, Айзенкот должен был первым занять пост премьер-министра, а Нетаньяху на начальном этапе работал бы альтернативным премьер-министром. Айзенкот заявил, что переговоры должны основываться на подробном политическом предложении, которое он передал Нетаньяху в предыдущее воскресенье по частному каналу, созданному по просьбе Нетаньяху.

Лидер «Яшар» также отметил, что до сих пор не получил ответа на вопросы, поднятые в этом предложении. Его первоначальный мандат на формирование правительства истекает 6 декабря. Айзенкот может один раз попросить президента Ицхака Герцога продлить этот срок на 14 дней.

Читай нас в