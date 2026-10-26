Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне выборов заявил, что президент США Дональд Трамп готов принять меры против Ирана, только если он сохранит власть. В телевизионном выступлении вечером 25 октября Нетаньяху также подчеркнул поддержку Трампа в своей предвыборной кампании.

Поддержка Трампа

Как сообщает Channel NewsAsia, Трамп в публикации в соцсетях призвал голосовать за Нетаньяху и заявил, что необходимо завершить начатое. По данным издания, Трамп и Нетаньяху совместно начали войну против Ирана в феврале.

Нетаньяху сказал, что президент США может предпринять действия, которые окончательно устранят иранскую угрозу. Он также заявил, что поручил израильской разведке «Моссад» и Армии обороны Израиля добиться свержения иранского режима, поскольку считает это единственным способом положить конец угрозе.

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в ответ на запрос заявила, что Иран находится в сложном экономическом и военном положении, а блокада сохранится. В то же время она отметила, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Соединенных Штатах, запланированных на 3 ноября.

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Выборы в Израиле

Главный оппонент Нетаньяху, бывший начальник Генерального штаба Гади Айзенкот, назвал Трампа настоящим другом Израиля и выразил уверенность, что тот будет сотрудничать с любым лидером, которого выберут граждане.

Голосование во вторник станет первыми израильскими выборами после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Опросы, по данным Channel NewsAsia, указывают, что партия «Ликуд» Нетаньяху может потерять места, а его коалиция правых, ультраправых и ультраортодоксальных партий — лишиться узкого большинства. В то же время ни Айзенкот, ни другие оппозиционные силы не имеют очевидного пути к отстранению Нетаньяху от власти.

Нетаньяху также опубликовал сгенерированные искусственным интеллектом материалы об Иране, в частности изображение грибовидного облака над Тель-Авивом. Айзенкот обвинил премьера в кампании запугивания, лжи и угрозах.

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