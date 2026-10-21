Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к раввину Эли Садану с просьбой убедить лидера правой партии «Амха Исраэль» Офера Винтера сняться с парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильскую газету Yedioth Ahronoth.

По данным издания, Нетаньяху вместе с министром финансов и лидером партии «Религиозный сионизм» Бецалелем Смотричем посетил предвоенную академию «Бней Давид» в поселении Эли на оккупированном Западном берегу Иордана. Там они встретились с Саданом, который поддерживает близкие отношения с Винтером.

Опасения по поводу голосов правых

Собеседники газеты в академии утверждают, что Нетаньяху и Смотрич показали раввину результаты последних опросов. Они заявили, что участие нескольких небольших партий может стоить мест правому блоку, тогда как оппозиция лучше скоординировала свои силы после выхода из гонки лидера партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца.

Винтер в видеообращении, опубликованном Yedioth Ahronoth, обвинил Нетаньяху и Смотрича в попытке давления. «Народ Израиля хочет другой политики», — сказал он. Политик подчеркнул, что его партия предлагает альтернативу нынешнему руководству правого лагеря, основанную на ответственности, признании ошибок и объединении израильтян, и продолжит участие в выборах до конца.

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Опросы перед голосованием

На прошлой неделе Давиди Бен-Цион, восьмой кандидат в списке Винтера, отозвал свою кандидатуру. По данным газеты, это произошло после давления со стороны близких к Смотричу людей и раввинов Западного берега. Бен-Цион объяснил решение опасениями, что партия не преодолеет избирательный барьер в 3,25% действительных голосов и голоса ее сторонников не будут представлены в Кнессете.

12 октября Винтер заявил, что Нетаньяху будет нести ответственность за провал правого блока, если его партия не преодолеет избирательный барьер. Призывы к Винтеру сняться с гонки усилились после выхода Ганца, который представители правого лагеря считают фактором усиления позиций оппозиции.

Опрос общественного вещателя KAN, опубликованный в воскресенье, дал блоку Нетаньяху 51 место из 120, тогда как блок лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота получал 52 мандата. Ни один из блоков не набирал необходимых для большинства 61 места. По данным того же опроса, Айзенкот опережал Нетаньяху в рейтинге поддержки на пост премьер-министра — 43% против 35%.

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