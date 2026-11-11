Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в том, что Израиль задерживает ввоз зимних товаров в Сектор Газа. Заявление прозвучало на фоне ухудшения условий в палестинском анклаве: сильные дожди на этой неделе затопили временные палатки.

Заявление Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что Израиль не несет ответственности за положение палестинцев в палаточных лагерях, пострадавших от сильных зимних наводнений. Об этом сообщает The Hindu.

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Обвинения в адрес ХАМАС

По словам израильского премьера, ответственность лежит на палестинской группировке ХАМАС, которая, как он утверждает, отказывается разоружиться. Нетаньяху назвал разоружение условием сделки, о которой объявил Дональд Трамп.

Глава правительства Израиля также утверждал, что ХАМАС захватывает гуманитарную помощь и использует ее в военных целях. Эти заявления Нетаньяху прозвучали в ответ на обвинения Израиля в задержке ввоза зимних поставок в Газу.

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