Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что не ожидает значительного прорыва от переговоров представителей Украины, США и России — государства-агрессора, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты. В интервью Politico Europe он назвал встречу промежуточным этапом и выразил надежду на скорое продолжение диалога.

Возможные темы переговоров

По словам Стёре, стороны потенциально могут обсудить прекращение огня в Чёрном море для безопасной перевозки зерна, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, замораживание линии фронта и меры по укреплению доверия, в частности обмен пленными. Отдельно прорабатывался вопрос гарантий безопасности, которые должны были бы предотвратить новое нападение России.

Норвежский премьер отметил, что пока не видит признаков истинной готовности российского лидера Владимира Путина к мирному соглашению. В то же время он считает, что отправка российской делегации в Абу-Даби свидетельствует как минимум о готовности сесть за стол переговоров. По словам Стёре, отсутствие результата также будет иметь свою цену для России.

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Контакты с Кремлём и роль Европы

27 октября Стёре и президент Финляндии Александр Стубб провели с Путиным 90-минутный телефонный разговор. Глава правительства Норвегии назвал беседу профессиональной и рациональной, подчеркнув, что российский лидер не читал собеседникам лекцию о славянской истории, как утверждали некоторые сообщения.

Стёре защитил прямые контакты с Кремлём, объяснив, что война происходит в Европе и европейские страны должны доносить до Москвы причины своей поддержки Украины. Он также высказался за определение представителя или группы представителей, которые будут передавать общие позиции Европы президенту США Дональду Трампу и Путину.

Премьер Норвегии подчеркнул, что вопросы европейской архитектуры безопасности не должны становиться частью переговоров о завершении российской войны против Украины. По его словам, Россия не может решать, где НАТО может или не может находиться.

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