В Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре посоветовал Британии не следовать норвежской модели отношений с Европейским Союзом. Как сообщает Politico Europe, он заявил, что не рекомендовал бы этот формат Лондону из-за существенных различий между экономиками двух стран.

Участие в рынке без права голоса

Норвегия с населением 5,6 млн человек входит в единый рынок ЕС через Европейскую экономическую зону, но не является полноправным государством-членом Европейского Союза. Поэтому Осло не имеет права голоса по торговым правилам блока.

Стёре признал, что эта система имеет очевидный демократический дефицит. В то же время, по его словам, норвежские парламенты с 1995 года считали ее прагматичным и приемлемым способом взаимодействия с ЕС. Премьер добавил, что не видит, чтобы Британия или Канада могли действовать так же.

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Дополнительные договоренности с Брюсселем

Глава норвежского правительства отметил, что участия в едином рынке недостаточно: Норвегии также пришлось подписать с Брюсселем 100 дополнительных соглашений в сферах климата, студентов, безопасности и других вопросах. По его словам, после Brexit британские знакомые спрашивали его о норвежском пути, однако он предупреждал, что тем, кто вышел из ЕС из-за чрезмерного влияния Брюсселя, не стоит выбирать этот вариант.

Энди Бернем заявлял, что в долгосрочной перспективе хочет возвращения Британии в ЕС. Позже в этом месяце он планирует обсудить возможности улучшения торговых условий на саммите с лидерами ЕС. Стёре подчеркнул, что Британия должна найти собственное решение, но допустил стратегическое сотрудничество Британии, Канады и Норвегии в космической отрасли и в цепочках поставок редкоземельных минералов.

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