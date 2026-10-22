Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил в Исламабаде, что поручил проработать запуск прямых авиарейсов между Пакистаном и Мальдивами. Об этом он сказал 22 октября на Пакистано-мальдивском бизнес-форуме с участием президента Мальдив Мохамеда Муиззу, сообщает Dawn.

Оценка возможности полетов

Шариф подчеркнул, что между Мале и пакистанскими городами Исламабад и Карачи в настоящее время нет прямых рейсов. Он поручил Министерству гражданской авиации оперативно подготовить технико-экономическое обоснование, чтобы определить возможности для организации первого рейса в Мале.

По словам премьер-министра, рейс может быть организован Pakistan International Airlines или другой пакистанской авиакомпанией. Первый рейс планируют организовать для туристов и представителей делового сообщества.

Шариф также сообщил, что поручил авиационному ведомству пригласить делегацию с Мальдив и совместно сформировать план начала авиасообщения между двумя странами как можно скорее. По его словам, после возвращения Муиззу в Мале Пакистан планирует в течение примерно недели направить туда делегацию чиновников и бизнесменов.

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Торговля и морское сообщение

Премьер Пакистана отдельно обратил внимание на необходимость прямого морского сообщения. По его словам, для достижения торговых целей нужен надежный график прямых перевозок из Карачи или Гвадара в Мале.

Ссылаясь на данные министра торговли Пакистана Джама Камаля Хана, Шариф заявил, что объем торговли между Пакистаном и Мальдивами составляет около 13 млн долларов. Он сказал, что страны договорились увеличить этот показатель до 200 млн долларов в течение следующих двух лет.

Президент Мальдив Мохамед Муиззу назвал морскую логистику экономически важной для островного государства и призвал судоходные, портовые и логистические компании обеих стран изучить возможность прямых коммерчески жизнеспособных маршрутов.

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