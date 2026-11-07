Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в столице страны Исламабаде поручил ответственным органам подготовить четкую дорожную карту перехода к полностью цифровой платежной системе. Документ должен содержать конкретные сроки и целевые показатели для продвижения безналичной экономики по всей стране.

Цифровые платежи и доступ к интернету

Во время совещания по реализации правительственной инициативы Шариф назвал развитие цифровых платежей одним из приоритетов властей и заявил, что эта работа уже дает положительные результаты. Как сообщает The Express Tribune, премьер также призвал обеспечить доступ к интернету по всей стране и сделать технологии более доступными для населения.

Отдельно глава правительства поручил без промедления рассматривать жалобы пользователей сервисов цифровых платежей. Он также призвал развивать безналичные расчеты между покупателями и продавцами через инициативу Raast QR Code.

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Министерствам и государственным ведомствам поручили полностью выполнять план перехода к безналичной экономике. Власти также должны провести медийную кампанию, чтобы побудить потребителей оплачивать счета за электроэнергию и газ по QR-кодам, напечатанным на платежках.

Реформа органа поддержки экспорта

На другом совещании Шариф одобрил модернизацию Управления развития торговли Пакистана, или TDAP. Реформа должна способствовать росту экспорта, выходу местных товаров на мировые рынки и приведению промышленности, в том числе малого и среднего бизнеса, в соответствие с экспортными стандартами.

Премьер поручил создать полную экосистему для экспорта сельскохозяйственной продукции, включая всю цепочку создания стоимости, а также привлекать в TDAP квалифицированных работников на прозрачной конкурсной основе. Предложенный пакет изменений предусматривает упорядочение мандата органа до восьми ключевых функций, обновление его руководящей структуры, цифровые платформы и инструменты искусственного интеллекта. Реформы должны полностью заработать к середине следующего года.

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