Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф одобрил ориентировочную цену пшеницы на 2027 год на уровне 4500 пакистанских рупий за маунд. Это на 1000 рупий больше прошлогоднего показателя в 3500 рупий, сообщает The Express Tribune.

Предложенная цена на 500 рупий ниже уровня, которого требовали фермеры. Шехбаз Шариф заявил, что повышение должно поддержать производителей, сталкивающихся с ростом производственных затрат, цен на топливо и инфляционным давлением.

Поддержка фермеров

По словам премьера, решение должно стимулировать аграриев сеять пшеницу, укрепить продовольственную безопасность страны, поощрить местное производство и стабилизировать аграрный сектор. Он также отметил, что новая цена должна помочь фермерам покрыть производственные расходы и получить приемлемую прибыль.

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Отдельно министр национальной продовольственной безопасности Рана Танвир Хуссейн заявил, что Шехбаз Шариф будет координировать работу с провинциями для установления единой цены на пшеницу. По его словам, федеральные власти зарезервировали 1 млн метрических тонн пшеницы и поручили сохранить эти запасы.

Реформа животноводства

Во время совещания по реформам в секторе животноводства Шехбаз Шариф также одобрил реструктуризацию Совета по развитию животноводства и молочной отрасли. Он поручил прозрачно и исключительно по заслугам избрать председателя и членов органа, а также привлечь к его работе опытных специалистов частного сектора.

Премьер поручил подготовить комплексный план полного искоренения ящура с четкими целями, измеримыми результатами и установленными сроками. Он также сообщил, что федеральное правительство создает в Исламабаде предприятие для производства современных вакцин для животных за собственные средства.

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