Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Китай, заявил, что закрытие представительства Тайваня в его стране было непростым. Он сказал, что сталкивался с внутренними вызовами, однако Папуа — Новая Гвинея была настроена решительно, сообщает Taipei Times.

Заявление Марапе на встрече с Си

Перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Марапе сказал Си, что его страна надеется содействовать усилиям Китая по «воссоединению». Он также заявил, что Китай уважает суверенитет Папуа — Новой Гвинеи, а его страна должна полностью уважать суверенитет Китая.

Си Цзиньпин поблагодарил Марапе за поддержку. Китайский президент заявил, что под его руководством Папуа — Новая Гвинея активно развивала отношения с Китаем и твердо придерживалась принципа «одного Китая».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция Тайваня и США

Ранее в этом месяце Тайвань сообщил о закрытии своего представительства в Папуа — Новой Гвинее и прекращении закупок сжиженного природного газа в стране. Тайваньская сторона объяснила эти решения давлением со стороны Китая.

Государственный департамент США выразил обеспокоенность этим шагом, назвав его еще одним примером кампании Пекина по запугиванию Тайваня и его сторонников в мире. Папуа — Новая Гвинея непродолжительное время поддерживала дипломатические отношения с Тайбэем в 1999 году, после чего восстановила связи с Китаем.

Читай нас в