Премьер-министр немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст выступил против приобретения производителя специализированной химической продукции Evonik концерном BASF. В Дюссельдорфе он заявил, что промышленное ядро компании должно остаться в Северном Рейне-Вестфалии, сообщает Der Spiegel.

Позиция властей земли

Вюст напомнил, что в Evonik работают около 11 тысяч человек. По его словам, для компании уже утвержден план, который сейчас реализуется. Он также отметил, что сотрудники Evonik обладают значительным исследовательским потенциалом и компетенциями, в частности в сфере специализированной химии.

Штаб-квартира Evonik расположена в Эссене, а BASF — в Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальц. Вюст заявил, что поддерживает самостоятельное развитие Evonik и, по его словам, «очень скептически» оценивает идею поглощения компании конкурентом.

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Предложение BASF и роль RAG-Stiftung

Последнее предложение BASF составляло 24 евро за акцию Evonik, что оценивало компанию более чем в 11 млрд евро. Evonik настаивает на независимости. В конце октября компания заявляла, что не ведет переговоров с BASF о поглощении и сосредоточена на стратегическом развитии в качестве независимой компании.

Важную роль в возможной сделке может сыграть фонд RAG-Stiftung, которому принадлежит 43% акций Evonik. Вюст представляет землю Северный Рейн-Вестфалия в попечительском совете фонда. Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что BASF готовит новую попытку приобрести Evonik, пытается заручиться поддержкой ключевых заинтересованных сторон и изучает возможные дополнительные уступки. По данным агентства, новое предложение может поступить в течение нескольких дней.

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