На Тайване премьер-министр Сент-Люсии Филип Пьер во время встречи с президентом Тайваня Уильямом Лаем в Тайбэе выразил надежду на углубление сотрудничества между странами, в частности на расширение стипендиальных программ для студентов. Об этом сообщает Taipei Times.

Образовательное сотрудничество

Пьер отметил, что более 400 молодых людей из Сент-Люсии уже получили тайваньские стипендии для получения высшего образования. Он поблагодарил Тайвань за помощь в подготовке специалистов, стипендии и инфраструктурные проекты.

Глава правительства также выразил надежду, что в Тайвань будут приезжать больше врачей, молодых ученых, студентов и специалистов из Сент-Люсии для обучения. Он добавил, что страна рассчитывает на расширение стипендиальных программ и строительство современного центра культуры и креативных искусств.

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Климат и торговля

По словам Пьера, Тайвань и Сент-Люсия за 19 лет дружественных отношений сталкивались со схожими вызовами, в частности с последствиями изменения климата. Он упомянул засуху в Сент-Люсии, связанную с Эль-Ниньо, которая создала необходимость в развитии масштабной системы сбора дождевой воды. Правительство страны также модернизирует и диверсифицирует сельское хозяйство, развивает возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Лай заявил, что официальные и частные контакты между двумя странами стали теснее в течение последних двух лет. Он сообщил, что в следующем месяце в Сент-Люсии состоится 19-я тайваньско-сент-люсийская торговая выставка: ожидается участие более 70 местных компаний наряду с тайваньскими предприятиями. Президент также поблагодарил Пьера за публичную поддержку заявки Тайваня на полноправное членство в ООН.

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