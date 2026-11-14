В Германии Христианско-демократический союз земли Шлезвиг-Гольштейн в третий раз выдвинул премьер-министра Даниэля Гюнтера главным кандидатом на земельных выборах, которые состоятся 18 апреля 2027 года. По данным Der Spiegel, на партийном съезде в Ноймюнстере 53-летний политик получил 239 голосов, или 96,76%. Семь участников голосования высказались против, еще один воздержался.

Третье выдвижение Гюнтера

Гюнтер возглавляет правительство Шлезвиг-Гольштейна с 2017 года. Он заявил, что ХДС стремится вновь стать безусловно самой сильной политической силой на выборах и что не баллотируется ради худшего результата, чем в прошлый раз.

Политик также напомнил, что перед выборами 2022 года опросы за несколько недель до голосования тоже не были благоприятными для партии. Тогда ХДС получил 43,4% голосов и не добрал одного мандата до абсолютного большинства в земельном парламенте.

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Коалиция и опросы

После выборов 2022 года ХДС в Шлезвиг-Гольштейне правит в коалиции с «Зелеными». На съезде, где присутствовали около 250 делегатов, Гюнтер сказал, что за результатом следующих выборов в северной земле будет следить вся Германия. По его словам, предыдущие выборы поставили вопрос о силе демократического центра.

В то же время летом ХДС набрал 27% в опросе института Insa, проведенном по заказу газеты Bild.

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