Премьер Южной Австралии Питер Малинаускас обратился в антикоррупционный орган штата ICAC с просьбой оценить механизмы защиты дорожного проекта Torrens to Darlington в Аделаиде. Причиной стали сообщения о том, что член байкерской группировки вне закона мог пытаться получить долю в компании, которая должна была выполнять работы в рамках проекта и позднее была отстранена от них, сообщает ABC News.

Проверка механизмов защиты

По словам Малинаускаса, у правительства штата нет доказательств того, что организованная преступность получила доступ к проекту. Вместе с тем он попросил комиссара ICAC Эмму Таунсенд рассмотреть возможность независимой оценки процедур закупок и заключения контрактов.

Такая оценка может охватывать меры защиты от ненадлежащего влияния, конфликтов интересов и проникновения организованной преступности. Правительство назвало обращение предупредительным шагом, призванным не допустить, чтобы деньги налогоплательщиков оказались в руках преступных структур. Решение о проведении проверки будет принимать сама ICAC.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Крупнейший инфраструктурный проект штата

Транспортный коридор Torrens to Darlington в западных пригородах Аделаиды оценивается более чем в $15 млрд. Он совместно финансируется правительством Южной Австралии и федеральным правительством, а сам проект называют крупнейшим инфраструктурным в штате.

Обращению в ICAC предшествовали заявления оппозиции о возможном участии членов байкерских группировок в работах. Министр инфраструктуры и транспорта Джо Сзакач заявил, что власти штата не будут терпеть преступное поведение, запугивание или насилие на своих проектах и располагают механизмами для противодействия таким рискам.

Читай нас в