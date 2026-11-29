В Швеции действующий консервативный премьер-министр Ульф Кристерссон получил поддержку Партии центра для формирования нового четырёхпартийного правительства меньшинства. Парламент должен проголосовать по его кандидатуре на пост премьер-министра в понедельник, почти через три месяца после всеобщих выборов, сообщает France 24.

Коалиция из четырёх партий

В предложенное Кристерссоном правительство должны войти его Умеренная партия, Партия центра, Христианские демократы и Либералы. Высший орган принятия решений Партии центра поддержал эту конфигурацию 29 ноября, обеспечив премьеру необходимую поддержку для голосования.

В новый кабинет не войдут «Шведские демократы», которых France 24 называет ультраправой партией. Они поддерживали правительство Кристерссона в 2022–2026 годах и имели значительное влияние на политику, однако заявили, что не будут голосовать против его кандидатуры.

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Меньшинство в парламенте

После сентябрьских выборов левоцентристская оппозиция получила 176 мест в парламенте, тогда как правый блок Кристерссона, в который тогда входили «Шведские демократы», — 173. Переговоры о формировании нового правительства долгое время оставались заблокированными.

Если Кристерссона изберут, его правительство будет иметь 136 мандатов — меньше 175, необходимых для парламентского большинства. Поэтому коалиции потребуется поддержка «Шведских демократов» для принятия части законов. В Швеции действует система негативного парламентаризма: кандидат на пост премьер-министра утверждается, если против него не проголосует абсолютное большинство депутатов.

Лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон, которую Партия центра до недавнего времени поддерживала как кандидата на пост премьер-министра, раскритиковала решение центристов. Против него также выступила лидер Левой партии Ноши Дадгостар.

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