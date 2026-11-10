В Швеции спикер парламента Андреас Норлен предоставил премьер-министру Ульфу Кристерссону еще неделю для попытки сформировать новое правительство. Предыдущий срок его мандата истекал во вторник, однако Норлен сообщил, что проведет новые консультации с лидерами всех партий и после этого объявит дальнейшие шаги. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Переговоры правого блока

На прошлой неделе спикер поручил Кристерссону оценить возможность формирования кабинета после того, как ультраправая партия «Шведские демократы» отказалась от требований получить министерские посты. Это потенциально может облегчить Кристерссону переговоры с Партией центра о поддержке правого блока.

На сентябрьских выборах блок Кристерссона потерял большинство. В то же время лидер социал-демократов Магдалена Андерссон пока не получила поддержку «Зеленых», Левой партии и Партии центра, необходимую ей для голосования о назначении премьер-министром.

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Позиция Магдалены Андерссон

Андерссон во вторник заявила, что попросила спикера предоставить ей новую возможность сформировать правительство, поскольку пытается обеспечить достаточное количество голосов. Она также оказывает давление на Левую партию, чтобы та отказалась от требования войти в состав правительства.

Партия центра заявила, что не согласится на правительство с участием Левой партии, против которой звучали обвинения в антисемитизме. По данным издания, центристы могут вместо этого проголосовать за правый вариант Кристерссона. Андерссон сказала агентству TT, что ситуация начинает меняться, а оппозиционные партии могут вновь встретиться во вторник или среду.

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