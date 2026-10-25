Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на конференции правящей Партии народного действия заявил, что управление заключается не только в поиске баланса между конкурирующими интересами, но и в готовности заниматься политически сложными вопросами. Он также предостерег от популизма и упрощенных ответов на проблемы, сообщает Channel NewsAsia.

Ответственность за решения

Вонг, который также является генеральным секретарем Партии народного действия, выступил 25 октября на партийной церемонии награждения и конференции. По его словам, правящая партия не может отказываться от сложных решений лишь потому, что они непопулярны, или обещать избирателям то, что они хотят услышать, перекладывая последствия на будущие поколения.

В качестве примеров вопросов, которые властям приходилось рассматривать без промедления, он назвал жилье, трудовые ресурсы и пересмотр зарплат политиков. Вонг отметил, что в случае с политическими зарплатами политически проще было бы избежать этого вопроса, однако он решил открыто объяснить решение в парламенте и взять за него ответственность.

Энергетика и критика оппозиции

Премьер также упомянул о недавнем решении Индонезии сократить экспорт газа в Сингапур. По его словам, страна готовилась к таким рискам, инвестируя в терминалы сжиженного природного газа, которые позволяют импортировать топливо из разных стран, а не зависеть только от трубопроводов.

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Сингапур, добавил Вонг, также изучает потенциал ядерной энергетики как источника более чистой электроэнергии. Он подчеркнул, что опасения относительно ядерной энергетики следует воспринимать серьезно, однако не стоит отвергать этот вариант лишь из-за его сложности или спорности.

Позиция правящей партии

Вонг раскритиковал оппозиционную Рабочую партию, заявив, что ее подходы к жилищной политике и иностранной рабочей силе менялись в зависимости от политической ситуации. По его мнению, правительство должно учитывать долгосрочные последствия и противоречивые потребности различных групп, а не предлагать быстрые решения.

В то же время премьер заявил, что готовность принимать трудные решения не означает уверенности властей в собственной непогрешимости. Он призвал партию поддерживать связь с гражданами, учитывать их опыт и корректировать политику, если она работает не так, как предполагалось.

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