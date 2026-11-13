Премьер Тасмании в Австралии Джереми Роклифф извинился за последствия своей публикации в Facebook о мероприятии начальной школы Trevallyn. Он заявил, что сожалеет о влиянии ситуации на отдельных людей, учителей и школы, но добавил, что придерживается своих ожиданий относительно празднования Рождества, сообщает ABC News Australia.

Публикация касалась переименования школьного мероприятия с Christmas on the Hill в End of Year Extravaganza. Роклифф заявил, что знает о попытках убрать все упоминания Рождества из празднований в конце учебного года.

Публикации о школьном празднике

14 октября премьер опубликовал пост, не назвав ни школу, ни конкретных людей. Однако в комментариях и публикациях СМИ пользователи установили, что речь идет о Trevallyn Primary School и исполняющем обязанности директора.

Как отмечает ABC News Australia, утверждение Роклиффа об удалении всех упоминаний Рождества было неверным. После волны оскорблений в интернете школе пришлось привлечь охрану, а исполняющий обязанности директора взял отпуск.

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Реакция работников образования

Во время пресс-конференции Роклиффа вновь спросили о ситуации после того, как члены Австралийского образовательного союза в Trevallyn Primary School приняли вотум недоверия премьеру. Профсоюз назвал его публикацию неприемлемой и заявил, что не допустит политиков на школьные мероприятия в конце года до извинений премьера.

Ассоциация директоров школ Тасмании также выразила возмущение действиями главы правительства штата. В то же время переписка, обнародованная в парламенте, показала, что в день публикации поста глава департамента образования Джинна Вебстер сообщила офису Роклиффа: Рождество оставалось важной частью мероприятия. По ее словам, школа не отменяла Рождество, а стремилась совместить устоявшиеся традиции с инклюзивным подходом для учеников и семей с разными убеждениями и обстоятельствами.

Роклифф заявил, что увидел письмо только на следующий день, но настаивал, что изменения в мероприятие все же вносились. Его первоначальная публикация собрала более 2 тысяч комментариев, преимущественно в поддержку его позиции.

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