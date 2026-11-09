В Австралии премьер Тасмании Джереми Роклифф начал получать полное повышение зарплаты на 22%, хотя ранее заявлял, что не примет такую надбавку. Теперь все парламентарии штата получают вознаграждение по ставкам, установленным Тасманийской промышленной комиссией, сообщает ABC News.

Решение после семилетней заморозки

В июне 2025 года комиссия постановила повысить зарплаты парламентариев на 22% после семилетней заморозки оплаты труда. Либералы внесли в парламент предложение отменить это повышение, однако в сентябре его отклонили Лейбористская партия и восемь независимых членов верхней палаты.

После этого Роклифф сообщил, что лично согласится только на 3-процентное повышение — на уровне предложенной надбавки для государственных служащих. Несколько других представителей либералов также заявляли о намерении получать лишь 3%, тогда как большинство парламентариев сразу приняли полную надбавку.

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Новая зарплата премьера

По словам Роклиффа, более года он получал меньше, чем предусматривало решение комиссии, а теперь всех парламентариев привели к установленной ею ставке. Годовая зарплата премьера составляет 369 000 долларов — почти на 68 000 долларов больше, чем до решения комиссии.

Министры Тасмании сейчас получают 291 597 долларов в год, а базовая ставка для депутатов составляет 171 527 долларов и, по данным ABC News, остаётся самой низкой в стране. Решение принять полную надбавку совпало с планами правительства сократить 1700 должностей государственных служащих к 2030 году для сдерживания расходов.

Профсоюз работников здравоохранения также раскритиковал предложенные для медсестёр повышения зарплаты на 3%, 2,75% и 2,5% в течение следующих трёх лет. Министр здравоохранения Бриджит Арчер подтвердила, что также перешла на полную ставку, добавив, что правительство продолжает переговоры с профсоюзами медиков.

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