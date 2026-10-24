Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что не исключает возможности привлечения третьей крупной партии в правительственную коалицию. По его словам, такой шаг может быть рассмотрен, если он будет соответствовать национальным интересам, принесет пользу гражданам и усилит стабильность правительства.

Об этом глава правительства, который также занимает пост министра внутренних дел, сказал в еженедельной программе NBT. Как сообщает Bangkok Post, Анутину задали вопрос о его отношениях с партией Klatham и возможном расширении коалиции.

Условия для нового партнера

Анутин подчеркнул, что правительство должно не только работать в интересах страны, но и сохранять достаточную политическую силу для реализации своих решений. Он отметил, что в политике возможны различные варианты, однако решения не должны приниматься ради удовлетворения интересов одной стороны.

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Премьер добавил, что решение будет зависеть от политической ситуации, необходимости, готовности к сотрудничеству и взаимопонимания. Потенциального партнера также будут оценивать по его способности эффективно участвовать в работе правительства.

Вопросы относительно партии Klatham

Комментируя возможный союз своей партии Bhumjaithai с Klatham, которая имеет 58 мест, Анутин заявил, что обсуждать это преждевременно, поскольку конкретного предложения нет. Он также не дал прямого ответа на вопрос, может ли поддержка правительства партией Klatham во время предстоящего вотума недоверия открыть ей путь в коалицию.

По словам премьера, вотум недоверия является обычной парламентской процедурой и конституционным правом оппозиции. Он заверил, что между двумя основными партиями коалиции — Bhumjaithai, имеющей 193 места, и Pheu Thai с 74 местами — нет проблем, а члены правительства относятся друг к другу с уважением.

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