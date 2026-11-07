В Таиланде премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул поручил Департаменту провинциальной администрации проверить благотворительные фонды по всей стране. Решение приняли на фоне обвинений в возможном нецелевом использовании пожертвований, собранных Goodness Foundation, сообщает Bangkok Post.

Проверки фондов

Чарнвиракул распорядился, чтобы ведомство изучило деятельность фондов и приняло правовые меры против тех, кто использует пожертвования для личной выгоды или создает фонд как прикрытие для другой деятельности. По его словам, в Таиланде уже действуют правила и санкции для лиц, злоупотребляющих статусом фонда или не соблюдающих его заявленные цели.

Особое внимание власти должны уделить фондам, которыми управляют знаменитости. Премьер также отверг политическое вмешательство в дело после появления сообщения, в котором Панадда Вонгпхуди извинилась и заявила о политических мотивах преследования. Он отметил, что обвиняемые имеют право объяснить свою позицию и защищаться, а правительство должно обеспечить справедливость для всех сторон.

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Ордера и финансовая проверка

В четверг Уголовный суд Таиланда выдал ордера на арест Панадды Вонгпхуди, известной как Бум, и ее мужа Атхипа Анантавана, известного как Гот. Вонгпхуди обвиняют в мошенничестве против общественности, отмывании средств и нарушении закона о компьютерных преступлениях. Ее мужу вменяют совместное отмывание средств.

Расследование подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в отношении финансовых операций фонда ранее привело к изъятию и замораживанию активов Вонгпхуди и близких к ней людей, включая родственников. Постоянный секретарь Министерства внутренних дел Унсит Сампунтхарат сообщил, что Департамент провинциальной администрации также подал заявление в полицию Нангленг.

По данным ведомства, фонд через социальные сети собирал средства для помощи пострадавшим от наводнений на счет в Kasikornbank без разрешения, предусмотренного Законом о контроле за сбором пожертвований 1944 года. Фонду дали срок до вторника, чтобы подать финансовую отчетность. Сампунтхарат отметил, что за соблюдение требований к отчетности отвечает весь совет фонда, а полиция должна отследить движение средств, чтобы установить возможных причастных к предполагаемым правонарушениям.

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