Google рассматривает возможность расширения инвестиций в Таиланде, заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул. По его словам, это свидетельствует о доверии технологической компании к потенциалу Таиланда.

Как сообщает Bangkok Post, Чарнвиракул обсудил с руководителями Google доверие инвесторов и перспективы расширения деятельности компании в стране во время своей еженедельной телевизионной программы.

Инвестиции и сравнение с Малайзией

Премьер заявил, что Google уже инвестировала в Таиланд около 6 млрд долларов США, или более 200 млрд батов. В то же время представители компании, по его словам, выразили желание увеличить эту сумму.

Чарнвиракул назвал нынешний объем вложений слишком малым с учетом будущих планов расширения Google. По его словам, компания готова инвестировать в Таиланд как минимум столько же, сколько в Малайзию.

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4 ноября Google объявила, что инвестирует 15 млрд долларов в Малайзии в 2027–2028 годах. Средства должны быть направлены на кампусы центров обработки данных, чистую энергетику, водную безопасность и развитие рабочей силы.

Условия для инвесторов

По мнению главы правительства Таиланда, страна привлекает иностранных инвесторов квалифицированными кадрами, образовательными программами для обучения и повышения квалификации, инфраструктурой, стратегическим расположением в качестве регионального хаба, политической стабильностью, логистическими сетями и конкурентными налоговыми ставками.

Чарнвиракул оценил, что каждая крупная иностранная инвестиция может создать от 20 до 30 тысяч рабочих мест для работников в Таиланде. Для компаний, создающих или расширяющих производственные мощности, у правительства есть программа Fast Track с принципом «единого окна» через Совет по инвестициям.

Премьер также пообещал инвесторам недискриминационный подход и отсутствие требований неофициальных платежей. Говоря о регулировании технологий и искусственного интеллекта, он отметил, что правительство придерживается принципа контроля людей над ИИ, чтобы внедрение технологий не вытесняло работников.

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