В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что 8 и 9 ноября в стране будет продолжаться национальный траур.

Как сообщает Interia, Туск призвал проявить чрезвычайную солидарность на всех уровнях и подчеркнул необходимость поддержки семей погибших. Премьер также сказал, что трагедия переживается в человеческом и общественном измерениях.

Данные о погибших и раненых

В канцелярии премьер-министра Польши сообщили, что среди погибших — четыре женщины и двое мужчин. Подтверждена гибель трех гражданок Польши и гражданина Великобритании. Личности еще двух погибших на момент публикации не были установлены.

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Среди 16 раненых — двое полицейских, прибывших на вызов, а также нападавший. Пятеро пострадавших являются гражданами Австрии, Германии, Португалии, России и Великобритании. Еще пятеро раненых — краковские извозчики.

Действия экстренных служб

По данным канцелярии премьер-министра, первые полицейские начали действовать почти сразу после сообщения о выстрелах. Во время перестрелки с нападавшим двое правоохранителей получили тяжелые ранения и были прооперированы. Позже представитель Малопольского воеводского управления сообщил Reuters, что их состояние оценивается как стабильное.

Главный комендант полиции Марек Боронь заявил, что первое сообщение о стрельбе поступило в 15:00:15, а в центр экстренных вызовов поступило около 40 обращений. К операции привлекли 30 полицейских экипажей, 24 подразделения Государственной пожарной службы и 62 спасателя. Полиция совместно с прокуратурой проводит процессуальные действия, а в Кракове организовали психологическую помощь для пострадавших.

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