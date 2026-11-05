В Польше премьер-министр Дональд Туск прокомментировал встречу вице-премьера и лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша с лидером Конфедерации Славомиром Менценом. Глава правительства заявил, что полностью доверяет Косиняку-Камышу, назвав его не только вице-премьером, но и человеком, достойным доверия, а также своим другом.

Туск также призвал не придавать этой встрече чрезмерного значения. Как сообщает Interia, журналисты спросили премьер-министра о совместной фотографии политиков, опубликованной в их аккаунтах на платформе X.

Совместная фотография политиков

В четверг вечером Менцен и Косиняк-Камыш опубликовали совместную фотографию. Менцен подписал ее словами «Становится лучше», а Косиняк-Камыш написал, что день прошел очень продуктивно.

По данным издания, во время встречи политики говорили о кризисе вокруг Конституционного трибунала Польши.

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Предложение по Конституционному трибуналу

Ранее Косиняк-Камыш представил проект изменений в конституцию, который назвал конституционной перезагрузкой. Он обратился за поддержкой к оппозиционным силам — Конфедерации и партии «Развитие Плюс».

Проект предусматривает, что Национальное собрание по мотивированному представлению Национального совета судейства могло бы большинством не менее трех пятых от установленного состава, то есть 336 голосами, признать длительную неспособность Конституционного трибунала выполнять свои функции. После этого тем же большинством предлагается одним голосованием избрать новый состав из 15 судей: по пять на сроки в три, шесть и девять лет.

Кандидатов должен был бы выдвигать маршалок Сейма после консультаций, в частности с руководителями Верховного и Высшего административного судов, а также с предварительного согласия президента. Для внесения конституционного проекта необходимы как минимум 92 подписи депутатов, а для принятия изменений требуются две трети голосов в Сейме и абсолютное большинство в Сенате.

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