Премьер Венгрии заявил о задержании брата Орбана — The Guardian

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в рамках расследования предполагаемой переправки людей был задержан Арон Орбан — брат бывшего главы правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает The Guardian.

Четыре задержания

Национальное управление защиты и возврата активов Венгрии сообщило, что совместная операция с полицией привела к задержанию четырех человек — трех мужчин и одной женщины. Правоохранители также провели обыски в Будапеште и медье Пешт.

В заявлении ведомства не назвали имен задержанных. Однако во время выступления в Берлине Мадьяр связал одно из задержаний с 49-летним Ароном Орбаном.

Подозрения в визовой схеме

По данным полиции, задержанных подозревают в том, что в течение нескольких месяцев 2024 года они помогали гражданам Вьетнама добраться до Западной Европы. Следствие считает, что более 100 гражданам Вьетнама содействовали в получении виз в венгерских дипломатических учреждениях во Вьетнаме в обмен на вознаграждение, связанное с вербовкой, которое участники предполагаемой схемы предположительно распределяли между собой.

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Полиция подозревает четверых задержанных в переправке людей в составе преступного сговора с целью финансовой выгоды. Одного из подозреваемых также считают причастным к предполагаемой торговле влиянием при оформлении виз.

Реакция Виктора Орбана

Виктор Орбан назвал действия чиновников политическим преследованием и заявил, что настоящей целью является он сам, а младшего брата якобы используют для давления на него. Орбан остается президентом правой националистической партии Fidesz.

После прихода к власти в мае Мадьяр создал Национальное управление защиты и возврата активов для выявления возможных прошлых злоупотреблений государственными средствами и предотвращения будущих нарушений. Он назвал этот орган частью антикоррупционной кампании «Операция Чистилище».

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