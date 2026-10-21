Премьер австралийского штата Виктория Бен Кэрролл оплатил счёт за топливо после того, как поздно вечером в понедельник уехал с автозаправки в Мельбурне, не заплатив. Об этом сообщает ABC News.

Объяснение премьера

По словам Кэрролла, в тот вечер он получал брифинги по поводу нападения на независимого депутата Хелен Хейнс на северо-востоке штата. По данным ABC News, в результате нападения депутат получила критические травмы.

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Кэрролл сказал журналистам, что после возвращения домой был занят телефонными разговорами. Он обсудил с женой, кто вернёт пенал подруги их дочери, согласился сделать это и по дороге заехал за топливом. На следующий день он узнал, что не оплатил заправку.

Оплата была внесена сразу

Кэрролл заявил, что сразу рассчитался за топливо и поблагодарил работников АЗС за понимание. По данным ABC News, о своей ошибке Кэрролл узнал от Департамента парламентских услуг, в который накануне обратилась полиция.

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