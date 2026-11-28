Премьер австралийского штата Виктория Бен Кэрролл, представитель Лейбористской партии, признал поражение на выборах в парламент штата. Он также потерял депутатский мандат. На пресс-конференции Кэрролл сообщил, что позвонил лидеру Либеральной партии Джесс Уилсон и поздравил ее.

Как сообщает Anadolu Agency, после подсчета более 17% голосов Либерально-национальной коалиции прогнозировали более 35 мест в нижней палате парламента штата. Для большинства необходимо получить как минимум 45 из 88 мандатов.

Подсчет голосов продолжается

За 88 мест в нижней и 40 мест в верхней палатах парламента борются 1037 кандидатов. Избирательная комиссия Виктории назвала это голосование крупнейшими и наиболее сложными выборами в истории штата.

Партия или коалиция, которая получит большинство в нижней палате, сформирует правительство Виктории. Верхняя палата рассматривает законодательство, принятое нижней палатой.

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Виктория является вторым по численности населения штатом Австралии: там проживают около 7,2 млн человек, а право голоса имеют примерно 4,7 млн избирателей. Избирательные участки работали с 8:00 до 18:00 по местному времени.

Вероятная смена власти

Победа коалиции может завершить 12 лет правления Лейбористской партии в штате. Джесс Уилсон, возглавляющая Либеральную партию, должна стать 51-м премьером Виктории. По словам Кэрролла, она станет самым молодым и первой избранной женщиной на этом посту.

Ультраправая партия One Nation также может расширить свое представительство в парламенте штата сверх одного нынешнего места в верхней палате. По сообщениям, коалиция планирует отменить первый в Австралии официальный договор с коренными народами, ужесточить правила залога и наказания для несовершеннолетних, а также ввести более строгие ограничения на протесты. Она также обещала расширить геологоразведку газа, отменить крупный проект сети передачи электроэнергии для возобновляемой энергетики и запрет на газовые подключения в новых домах.

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