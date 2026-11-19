Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Ереване, что его страна не вступит в НАТО. Об этом он сказал во время сессии вопросов и ответов в парламенте.

Отказ от подписания хартии

По словам Пашиняна, Армения не подписала хартию о ключевых принципах европейской безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Дублине из-за многочисленных упоминаний НАТО в документе. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Еревана

Пашинян заявил, что Армения начала процесс вступления в Европейский союз, однако ее политика не предусматривает ни решения присоединиться к НАТО, ни такой цели. Он добавил, что Ереван считал приемлемой значительную часть других положений хартии, но не готов принять курс на вступление в военный альянс. По его словам, европейские партнеры Армении поняли эту позицию.

Хартия европейской безопасности

13 ноября хартию на саммите Европейского политического сообщества в Дублине подписали около 40 стран. Документ излагает принципы европейской безопасности, как их определили государства-подписанты.

Читай нас в