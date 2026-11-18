Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поговорила с президентом США Дональдом Трампом в Маниле, Филиппины, на полях регионального саммита. Во время ужина, устроенного президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, они подтвердили тесное сотрудничество по вопросам Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Channel NewsAsia.

Поездка в Китай

В среду Такаити должна отправиться в южнокитайский город Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это будет ее первая поездка в Китай в должности главы правительства Японии.

В то же время японский премьер-министр, вероятно, не проведет официальную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Отношения Токио и Пекина ухудшились после высказываний Такаити в ноябре прошлого года о возможном вмешательстве Японии в случае нападения на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

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Возможный контакт с Путиным

Несколько СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщили, что Такаити может кратко встретиться с Владимиром Путиным, лидером РФ — государства-агрессора. Представитель МИД Японии, отвечающий за российское направление, заявил, что никакого решения относительно таких переговоров еще не принято.

Отношения Японии и России в последние недели ухудшились после ареста в России японского журналиста по обвинению в шпионаже и изъятия активов компании Japan Tobacco. Си Цзиньпин, Трамп и Путин должны встретиться на полях саммита в четверг. Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что Токио внимательно следит за отношениями США, Китая и России, подчеркнув важность японско-американского альянса.

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