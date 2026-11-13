Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 16–19 ноября посетит Филиппины и Китай. В Шэньчжэне, Китай, она примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); это будет ее первая поездка в Китай после вступления в должность главы японского правительства, сообщает Channel NewsAsia.

Программа визита

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масанао Одзаки заявил, что Такаити посетит Манилу для участия в мероприятиях, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а затем отправится в Китай для участия в саммите АТЭС.

На саммите в Шэньчжэне японский премьер будет обсуждать торговлю и инвестиции, региональную экономическую интеграцию, экономическую и энергетическую устойчивость, а также цифровую экономику. По словам Одзаки, Такаити представит позицию Японии по этим вопросам.

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На полях встреч АСЕАН также готовится заседание в формате Quad с участием лидеров Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов.

Напряженные отношения с Пекином

Поездка состоится на фоне напряженных отношений между Токио и Пекином. В ноябре прошлого года Такаити заявила, что Япония может вмешаться в случае нападения на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. После этого Китай предостерег своих граждан от поездок в Японию и ввел торговые ограничения, которые, по сообщениям, существенно сократили поставки редкоземельных минералов японским компаниям.

В прошлом месяце Такаити назвала Китай «важным соседом» и пообещала строить стабильные отношения, одновременно заявив, что Япония будет твердо отстаивать собственные позиции и призывать к ответственному поведению. Аналитики, которых цитирует издание, считают двустороннюю встречу Такаити с председателем КНР Си Цзиньпином маловероятной.

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